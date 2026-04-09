Piscina Ferrari dalla promessa di riapertura all' abbandono

La piscina Ferrari si trova in uno stato di completo abbandono. Basta passare in via Zarotto per notare chiaramente il degrado in cui si trova, senza alcuna indicazione di ripresa o riapertura futura. La struttura è ormai lasciata a sé stessa, mostrando segni evidenti di abbandono e incuria. La situazione è evidente a chi percorre la strada, senza bisogno di ulteriori dettagli o approfondimenti.

“La piscina Ferrari è completamente abbandonata: basta transitare in via Zarotto per rendersi conto, senza alcun dubbio, dello stato di degrado in cui versa”. Federica Ubaldi torna a denunciare con forza una situazione che non è più tollerabile, chiedendo un intervento immediato per chiudere. 🔗 Leggi su Parmatoday.it "Occupazione abusiva, abbandono, vandalismi e degrado alla Piscina Caduti di Brema”"Tutto tace dall’Amministrazione sulla situazione della ormai ex Piscina Caduti di Brema di viale Piacenza. Piscina Ferrari, Ubaldi: "Basta rinvii e opacità"La determina dirigenziale di metà gennaio, con cui è stato affidato un incarico di consulenza da 22mila euro per individuare un Piano Economico...