piscina argelati idee e proposte da 500 cittadini

Si è concluso con l’ultimo incontro di restituzione il percorso partecipativo “ Immaginiamo insieme il futuro della piscina Argelati “, promosso dal Comune e gestito da From Collective, per raccogliere idee e proposte utili a orientare il futuro della storica piscina, che l’Amministrazione intende riqualificare con fondi pubblici attraverso un concorso internazionale di progettazione. Avviato il 18 febbraio scorso, il percorso partecipativo ha raccolto proposte direttamente negli incontri pubblici, negli oltre 450 questionari online, 23 interviste qualitative con stakeholder ed esperti e centinaia di contributi cartacei e diversi dossier da parte di attori del territorio come realtà del mondo del teatro e della musica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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ARGELATI. OLTRE 500 PERSONE COINVOLTE NEL PERCORSO PARTECIPATIVO PER UNA PISCINA PUBBLICA, ACCESSIBILE E VIVA TUTTO L’ANNO(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 aprile 2026 – Si è concluso ieri sera, con l’ultimo incontro di restituzione, il percorso partecipativo Immaginiamo insieme il futuro della Piscina Argelati, promosso ... mi-lorenteggio.com

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