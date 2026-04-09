Pisa scatta il piano dei negozianti | difesa totale del centro storico

A Pisa, un gruppo di commercianti ha costituito un’Associazione Centro Commerciale Naturale Pisa Centro Storico presso la sede di via Meucci. L’obiettivo dichiarato è proteggere e sostenere le attività commerciali del centro storico, con l’intento di rafforzare il tessuto economico locale e promuovere iniziative di rilancio. La creazione dell’associazione è stata annunciata ufficialmente in una riunione tra i rappresentanti del settore.

A Pisa, presso la sede di via Meucci, un gruppo di commercianti ha ufficializzato la nascita dell’Associazione Centro Commerciale Naturale Pisa Centro Storico, un organismo nato per difendere e rilanciare il tessuto economico tradizionale della città. L’iniziativa, che ha il supporto tecnico di Confesercenti Pisa, è stata formalizzata con la firma dell’atto costitutivo da parte del primo nucleo di soci fondatori, composto da Teo Di Sabatino, Antonia Nicoletti, Antonio Bottari, Susanna Celandroni e Lucia Mazzini. Durante l’incontro decisivo tenutosi negli uffici di Confesercenti, i membri fondatori hanno proceduto all’elezione del consiglio direttivo, definendo le prime cariche istituzionali dello statuto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pisa, scatta il piano dei negozianti: difesa totale del centro storico Il piano per locali e bar nel centro storico. “Sì al superamento del limite dei 40 metri”Sarzana, 7 aprile 2026 – Ha preso il via giovedì pomeriggio, durante l’incontro organizzato dall’assessore al commercio Luca Ponzanelli con le... Piano del territorio, parola d’ordine: recupero del centro storicoL’iter iniziato quasi tre anni fa, e ora l’approdo in aula: si adotta mercoledì il nuovo Pgt, in primo piano il recupero del centro storico. Argomenti più discussi: Un capriolo tra gli scivoli e le altalene di Talenti: scatta il piano per catturarlo, poi il balzo verso la libertà; Salento blindato contro i roghi, scatta il piano straordinario per l’estate 2026; Ponte San Lorenzo, bulloni scoperti e giunti deteriorati: scatta il piano per la sicurezza; Scatta razionamento carburante in aeroporti. Allarme austerity Ue. Pisa, con il Milan terza presenza per Felipe Loyola: scatta il primo bonus per l'IndependienteTerza gara con la maglia del Pisa e primo effetto concreto sul piano economico. La sfida di questa sera contro il Milan, per Felipe Loyola, non rappresenta soltanto un banco di prova tecnico, ma anche ... tuttomercatoweb.com #Roma, i convocati di #Gasperini per il #Pisa x.com Le parole del tecnico giallorosso alla vigilia di Roma-Pisa - facebook.com facebook