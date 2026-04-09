Pisa scatta il piano dei negozianti | difesa totale del centro storico

Da ameve.eu 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pisa, un gruppo di commercianti ha costituito un’Associazione Centro Commerciale Naturale Pisa Centro Storico presso la sede di via Meucci. L’obiettivo dichiarato è proteggere e sostenere le attività commerciali del centro storico, con l’intento di rafforzare il tessuto economico locale e promuovere iniziative di rilancio. La creazione dell’associazione è stata annunciata ufficialmente in una riunione tra i rappresentanti del settore.

A Pisa, presso la sede di via Meucci, un gruppo di commercianti ha ufficializzato la nascita dell’Associazione Centro Commerciale Naturale Pisa Centro Storico, un organismo nato per difendere e rilanciare il tessuto economico tradizionale della città. L’iniziativa, che ha il supporto tecnico di Confesercenti Pisa, è stata formalizzata con la firma dell’atto costitutivo da parte del primo nucleo di soci fondatori, composto da Teo Di Sabatino, Antonia Nicoletti, Antonio Bottari, Susanna Celandroni e Lucia Mazzini. Durante l’incontro decisivo tenutosi negli uffici di Confesercenti, i membri fondatori hanno proceduto all’elezione del consiglio direttivo, definendo le prime cariche istituzionali dello statuto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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