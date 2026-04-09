Pippo D' Ambrosio quartet
Sabato 11 aprile alle 21.00, l’Odeion ospiterà un concerto del Pippo D’Ambrosio Quartet, nell’ambito della rassegna musicale
PIPPO D'AMBROSIO QUARTETSabato 11 aprile ore 21.00Con la nostra rassegna di musica "Origami d'Ascolto" torna il grande jazz all'Odeion, e torna anche il Retroscena, per una serata di grande qualità!BEYOND THE SKY, edito dall' etichetta A.MA Records, è un concept album tematico che esplora. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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