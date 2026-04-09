Pinhdar dal vivo presso Efesto

Un duo di Milano si esibirà dal vivo presso il locale Efesto, portando sul palco un sound che richiama il trip-hop di Bristol degli anni ’90. La loro musica si distingue nel panorama nazionale per aver rivisitato quel genere, eliminando la nostalgia e creando una propria identità sonora. La performance promette di offrire un’esperienza autentica di un linguaggio musicale riconoscibile e originale.

PINHDAR sono un duo di Milano che riporta al centro un linguaggio sonoro unico nel panorama contemporaneo nazionale: il trip-hop bristoliano degli anni ’90, sottratto alla nostalgia e rielaborato con coerenza in una forma personale e riconoscibile. Un’architettura sonora che fonde la profondità. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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