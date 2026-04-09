Pietro Calogero il ‘teorema’ e gli anni di piombo Certe polemiche resistono ancora oggi

Il 7 aprile scorso è stata annunciata la scomparsa di Pietro Calogero, morto all’età di 86 anni. La sua vita è stata strettamente legata agli anni di piombo, periodi segnati da tensioni e scontri tra forze politiche e autorità. Nel corso degli anni, sono emerse diverse polemiche e discussioni sulla sua figura e sul suo ruolo in quegli eventi. La sua morte ha suscitato commenti e riflessioni tra chi ha seguito da vicino quelle vicende.

Il 7 aprile scorso è stata data la notizia della morte, a 86 anni, di Pietro Calogero, il magistrato che proprio 47 anni prima aveva dato il via all’operazione che avrebbe portato al cosiddetto “processo 7 aprile”, con l’arresto del noto intellettuale e leader indiscusso di Autonomia Operaia, Toni Negri. Il nucleo dell’accusa – che AO collaborasse con le Brigate Rosse ed altre organizzazioni armate per realizzare un coordinato piano di attacco alle istituzioni democratiche – accese subito feroci polemiche. Polemiche vive ancora oggi, anche se ormai prevalentemente nei libri di storia piuttosto che sui giornali. Ma partiamo dall’inizio. Pietro Calogero, siciliano, inizia la sua carriera come sostituto procuratore a Treviso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Pietro Calogero, il ‘teorema’ e gli anni di piombo. Certe polemiche resistono ancora oggi Addio a Pietro Calogero, il magistrato messinese che segnò gli anni di piomboSi è spento a 86 anni il magistrato Pietro Calogero, figura centrale della magistratura italiana durante gli anni di piombo e protagonista... Addio al magistrato Pietro Calogero, protagonista delle inchieste sugli anni di piomboÈ morto nella tarda serata del 6 aprile a Padova il magistrato Pietro Calogero, figura simbolo delle indagini sugli anni di piombo e noto soprattutto... Temi più discussi: Morto Calogero, il giudice del teorema che mandò in galera l’Autonomia operaia; Pietro Calogero, morto alla vigilia del 7 aprile il pm simbolo degli anni di piombo: gli arresti del 1979, il teorema, l'incriminazione di Negri e l'accusa agli ideologi delle Br; È morto a 86 anni il magistrato Pietro Calogero, noto per le sue inchieste nei cosiddetti anni di piombo; Morto Pietro Calogero, pm dell'inchiesta 7 aprile. Pietro Calogero, il ‘teorema’ e gli anni di piombo. Certe polemiche resistono ancora oggiIl 7 aprile scorso è stata data la notizia della morte, a 86 anni, di Pietro Calogero, il magistrato che proprio 47 anni prima aveva dato il via all’operazione che avrebbe portato al cosiddetto proce ... ilfattoquotidiano.it Pietro Calogero, il magistrato morto a 86 anni: gli anni di piombo in un 'teorema' e il 7 aprile nel suo destinoPADOVA - È spirato l’altra sera alle 23. Esattamente 47 anni fa alla stessa ora aveva firmato il mandato di cattura nei confronti di Toni Negri, ammanettato la mattina successiva, ... ilgazzettino.it IL MAGISTRATO DEL 7 APRILE Il 7 aprile 1979, esattamente 47 anni fa, il sostituto procuratore della Repubblica di Padova Pietro Calogero, nato a Pace del Mela (Messina) nel 1939, ordinò l'arresto di un gruppo di dirigenti dei gruppi extraparlamentari Auton - facebook.com facebook Pietro Calogero e l'arresto dei militanti di Autonomia operaia, il professor Curi: «Quella violenza non era legata alle Brigate rosse» x.com