Piazza Fontana | l’intuizione del magistrato che svelò la pista nera

Un magistrato, scomparso di recente, ha avuto un ruolo chiave nelle indagini sulla strage di Piazza Fontana e sugli attentati collegati. La sua intuizione ha contribuito a tracciare un percorso investigativo importante, che ha influenzato le successive fasi dell’indagine. La sua figura viene ricordata per il contributo dato nel chiarire alcuni aspetti della vicenda e per aver aperto nuove piste di approfondimento.

La scomparsa del magistrato Pietro Calogero riporta alla luce il ruolo fondamentale che il giovane pubblico ministero ebbe nel tracciare la rotta delle indagini sulla strage di Piazza Fontana e sugli attentati precedenti. Operando a Treviso poco dopo i fatti del 12 dicembre, Calogero fu tra i primi a individuare la matrice neofascista dietro le bombe, contrastando le versioni ufficiali che puntavano altrettanto fermamente verso l’anarchico Valpreda. L’intuizione della pista nera tra le indagini venete. Pochi giorni dopo il massacro di Piazza Fontana, il lavoro investigativo si concentrò sulla cellula padovana guidata da Franco Freda e Giovanni Ventura. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piazza Fontana: l’intuizione del magistrato che svelò la pista nera Calogero, magistrato coraggioso. Il ricordo dell’ex giudice Salvini: "Collaborammo su piazza Fontana. Decisivo sulla matrice neofascista"Guido Salvini* Dopo la notizia della scomparsa del magistrato Pietro Calogero è stato quasi dimenticato il suo ruolo decisivo nella prima fase delle... Caso Orlandi, parla l’ex magistrato Giuseppe Malerba: “Fu un depistaggio sofisticatissimo. La pista prevalente? Il Vaticano”Quarantatré anni di carriera in magistratura, quaranta faldoni letti e riletti, e una certezza tenuta nel cassetto per quasi trent’anni per paura di... Piazza Fontana, Sos dei prof: «Si valorizzi l’idea di Carrino»Antonio Labalestra, professore di Storia dell’architettura contemporanea al Politecnico di Bari e promotore della petizione contro il progetto di riqualificazione di Piazza Fontana, individua subito ... quotidianodipuglia.it Taranto, cittadini e associazioni dicono no al restyling su piazza Fontana di Nicola CarrinoIeri 21 gennaio 2026 è scaduto il termine per l’aggiudicazione della gara per l’intervento sulla piazza Fontana di Nicola Carrino. Un intervento che sulla base dei progetti pubblici reperibili online ... lagazzettadelmezzogiorno.it