Oscar Piastri ha espresso il suo sostegno per il duello tra Acosta e Márquez, descrivendolo come una sfida da non perdere. La competizione tra i due piloti sta attirando l’attenzione nel mondo della MotoGP, con appassionati e addetti ai lavori che seguono ogni gara. Entrambi i giovani talenti si stanno affrontando in diverse tappe del campionato, attirando interesse per le loro performance sul circuito.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Oscar Piastri ha recentemente espresso il suo desiderio di assistere a una battaglia per il titolo di MotoGP tra Pedro Acosta e Marc Marquez. Marquez è stato il dominatore della stagione scorsa, trionfando con la Ducati e aggiudicandosi il campionato, mentre Acosta ha chiuso in quarta posizione, nonostante ben 12 podi, inclusi quelli nelle Sprint. La stagione in corso ha portato con sé cambiamenti significativi nella griglia di partenza: la Ducati ha perso terreno e i compagni di squadra di Aprilia, Marco Bezzecchi e Jorge Martin, occupano ora le prime due posizioni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Piastri sostiene il duello tra Acosta e Márquez: una sfida da non perdere.

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