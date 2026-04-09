Piacenza-Perugia oggi Superlega volley 2026 | orario gara-2 tv programma streaming

Oggi, giovedì 9 aprile, alle 20.30 si svolge la gara-2 tra Piacenza e Perugia, valida per la semifinale scudetto di volley maschile. La partita si gioca in Italia e sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. Si tratta di una delle sfide decisive della competizione, che vede le due squadre contendersi un posto nella finale.

Oggi giovedì 9 aprile (ore 20.30) si gioca Piacenza-Perugia, gara-2 della semifinale scudetto di volley maschile. La serie riparte con i Block Devils in vantaggio per 1-0, dopo aver avuto la meglio nel primo atto per 3-1 di fronte al proprio pubblico: al PalaBanca andrà in scena un confronto determinante per le sorti di questo confronto, i Campioni del Mondo voleranno sul 2-0 e metteranno gli avversari con le spalle al muro oppure i Lupi riusciranno a pareggiare i conti? Si preannuncia un confronto particolarmente appassionante e avvincente tra la prima e la quinta forza della regular season di Superlega. I rossoneri potranno fare affidamento soprattutto sul bomber Wassim Ben Tara, sul palleggiatore Simone Giannelli, sui martelli Oleh Plotnytskyi e Kamil Semeniuk. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Piacenza-Perugia oggi, Superlega volley 2026: orario gara-2, tv, programma, streaming Piacenza-Perugia oggi in tv, Superlega volley 2026: orario gara-1, programma, streamingLa semifinale tra Perugia e Piacenza inaugura un confronto che oppone due squadre profondamente diverse per caratteristiche, ma entrambe in un... Leggi anche: Dove vedere in tv Perugia-Piacenza, Superlega volley 2026: orario gara-1 semifinale, programma, streaming Temi più discussi: Gara 1, Perugia avversaria dei biancorossi in Semifinale Scudetto.; Piacenza-Perugia oggi in tv, Superlega volley 2026: orario gara-1 semifinale, programma, streaming; Pallavolo: Serie A Maschile 2025/26 - Playoff, Semifinale: Perugia - Piacenza (gara 1) - Video; Playoff Superlega, la Sir disinnesca Piacenza e inizia la semifinale nel migliore dei modi. Piacenza-Perugia oggi, Superlega volley 2026: orario gara-2, tv, programma, streamingOggi giovedì 9 aprile (ore 20.30) si gioca Piacenza-Perugia, gara-2 della semifinale scudetto di volley maschile. La serie riparte con i Block Devils in ... oasport.it SuperLega, Piacenza ospita Perugia in Gara2 dei playoffSiamo giunti a Gara 2 delle Semifinali Play Off SuperLega di pallavolo. Giovedì 9 aprile, alle ore 20.30, al PalaBanca Sport di Piacenza si terrà il secondo atto della sfida tra Gas Sales Bluenergy Pi ... it.blastingnews.com Pallavolo SL Scudetto - Piacenza aspetta Perugia, sempre con il dubbio Mandiraci, ma con Bovolenta in grande crescita x.com Vigilia di Gara2. Domani a Piacenza il secondo atto della semifinale scudetto. Tutte le info del match qui https://www.sirsafetyperugia.it/new/squadra-in-viaggio-verso-piacenza-domani-al-palabanca-sport-il-secondo-atto-delle-semifinali #BlockDevils - facebook.com facebook