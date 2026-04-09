Piacenza-Perugia oggi in tv Superlega volley 2026 | orario gara-2 programma streaming

Oggi, giovedì 9 aprile alle 20.30, si disputa la seconda gara della semifinale scudetto di volley maschile tra Piacenza e Perugia. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile in streaming. La sfida si svolge in un momento di grande attesa per la competizione e rappresenta un passaggio importante per entrambe le squadre nella corsa alla finale.

Oggi giovedì 9 aprile (ore 20.30) si gioca Piacenza-Perugia, gara-2 della semifinale scudetto di volley maschile. La serie riparte con i Block Devils in vantaggio per 1-0, dopo aver avuto la meglio nel primo atto per 3-1 di fronte al proprio pubblico: al PalaBanca andrà in scena un confronto determinante per le sorti di questo confronto, i Campioni del Mondo voleranno sul 2-0 e metteranno gli avversari con le spalle al muro oppure i Lupi riusciranno a pareggiare i conti? LA DIRETTA LIVE DI PIACENZA-PERUGIA DI VOLLEY DALLE 20.30 Si preannuncia un confronto particolarmente appassionante e avvincente tra la prima e la quinta forza della regular season di Superlega. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Piacenza-Perugia oggi in tv, Superlega volley 2026: orario gara-2, programma, streaming Piacenza-Perugia oggi in tv, Superlega volley 2026: orario gara-1, programma, streamingLa semifinale tra Perugia e Piacenza inaugura un confronto che oppone due squadre profondamente diverse per caratteristiche, ma entrambe in un... Leggi anche: Piacenza-Perugia oggi, Superlega volley 2026: orario gara-2, tv, programma, streaming Temi più discussi: Semifinale scudetto, gara 1: Perugia soffre ma batte Piacenza in quattro set; Piacenza-Perugia oggi in tv, Superlega volley 2026: orario gara-1 semifinale, programma, streaming; Senza Mandiraci la Gas Sales Bluenergy finisce ko con Perugia; Playoff Superlega, Sir Susa Scai Perugia - Gas Sales Bluenergy Piacenza: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta. Piacenza-Perugia oggi, Superlega volley 2026: orario gara-2, tv, programma, streamingOggi giovedì 9 aprile (ore 20.30) si gioca Piacenza-Perugia, gara-2 della semifinale scudetto di volley maschile. La serie riparte con i Block Devils in ... oasport.it LIVE Piacenza-Perugia, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gara-2 della semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Gas Sales ... oasport.it Pallavolo SL Scudetto - Piacenza aspetta Perugia, sempre con il dubbio Mandiraci, ma con Bovolenta in grande crescita x.com Vigilia di Gara2. Domani a Piacenza il secondo atto della semifinale scudetto. Tutte le info del match qui https://www.sirsafetyperugia.it/new/squadra-in-viaggio-verso-piacenza-domani-al-palabanca-sport-il-secondo-atto-delle-semifinali #BlockDevils - facebook.com facebook