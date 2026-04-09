A Piacenza, nel mese di aprile 2026, il mercato del lavoro mostra una diminuzione delle nuove assunzioni, che si attestano a sole due unità. La contrazione riguarda principalmente il settore industriale, mentre l’agricoltura continua a mantenere livelli stabili, contribuendo a preservare alcuni posti di lavoro. La situazione riflette un rallentamento generale nel panorama occupazionale locale, con le industrie che sembrano essere più colpite rispetto ad altri comparti.

Il mercato del lavoro a Piacenza affronta una fase di contrazione nel mese di aprile 2026, con le nuove assunzioni che scendono a 2.420 unità. Questo dato evidenzia un calo dell’8% rispetto ai livelli registrati nello stesso periodo dell’anno precedente, segnando una flessione di 210 contratti. Le proiezioni per il trimestre che comprende aprile, maggio e giugno indicano tuttavia una possibile stabilizzazione dei numeri. Si prevede infatti che le attivazioni totali possano attestarsi a 7.800 unità, limitando la perdita negativa al 2% rispetto all’anno scorso, ovvero 160 meno rispetto al 2025. Le analisi condotte dall’Ufficio Studi e Statistica della Camera di commercio dell’Emilia tramite i dati Excelsior mostrano come la dinamica sia estremamente diversificata tra i vari comparti produttivi della provincia piacentina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piacenza: frenata dalle industrie, l’agricoltura salva il lavoro

"Essere Agricoltura", Coldiretti Piacenza protagonista a Piacenza ExpoNel corso del weekend di Apimell, Seminat e Buon Vivere è costante la presenza dell’associazione, tra storie di donne e il meglio di Campagna Amica...

Anacoura salva il Ravenna. A Perugia altra frenataPerugia 1 Ravenna 1 PERUGIA (4-3-1-2): Gemello; Dell’Orco, Riccardi, Angella, Tozzuolo; Megelaitis, Bartolomei (18’ st Joselito), Tumbarello; Manzari...