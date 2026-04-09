Una recente scoperta di petrolio e gas nel bacino di Ghadames, in Libia, coinvolge l'azienda statale Sonatrach. La scoperta riguarda un'area considerata tra le più strategiche del Paese e potrebbe influenzare il settore energetico locale. La scoperta si aggiunge a un contesto di attività esplorative e di produzione già avviate nella regione, con l’obiettivo di aumentare le riserve e la produzione di idrocarburi.

Nuova scoperta di petrolio e gas in Libia, nel bacino di Ghadames, una delle aree energetiche più rilevanti del Paese. Ad annunciarla è stata la National Oil Corporation (NOC) libica insieme al gruppo statale algerino Sonatrach, attraverso la controllata Sipex, operatore del blocco contrattuale 9596 nel sud-ovest della Libia. La scoperta è arrivata con la perforazione del pozzo esplorativo A1-6902, situato a circa 70 chilometri dal giacimento di Wafa, snodo storico della produzione energetica della Libia occidentale. Secondo la NOC, il pozzo è stato completato a una profondità finale di 8.440 piedi e ha registrato una produzione giornaliera di circa 13 milioni di piedi cubi di gas e 327 barili di condensati. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Petrolio e gas a Ghadames in Libia, la scoperta di Sonatrach riapre la partita energetica

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