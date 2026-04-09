È uscito su tutte le piattaforme digitali il singolo intitolato “Nonostante Tutto”, che rappresenta la prima collaborazione tra l’artista PeTr3SKU e l’artista Thomas. La canzone è una ballad che parla di un amore che resiste alle difficoltà. La pubblicazione è avvenuta recentemente, senza ulteriori dettagli su eventuali eventi collegati o promozioni.

È disponibile su tutte le piattaforme digitali “Nonostante Tutto”, il nuovo singolo che segna la prima collaborazione tra PeTr3SKU e Thomas. Un incontro artistico intenso e autentico, nato dalla volontà di unire due sensibilità diverse ma profondamente complementari, dando vita a un brano capace di raccontare legami veri, fragili e allo stesso tempo resistenti. Fortemente voluto dalla manager e discografica Maria Totaro, il progetto prende forma come una ballad pop-indie dal respiro intimo e cinematografico. Il brano, scritto da Anthony e Vittorio Conte, si sviluppa attraverso immagini quotidiane e atmosfere domestiche, restituendo una malinconia luminosa che accompagna l’ascoltatore in un viaggio emotivo fatto di ricordi, vulnerabilità e promesse silenziose. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - PeTr3SKU feat. Thomas: “Nonostante Tutto” è la ballad che racconta l’amore che resiste

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Si parla di: PeTr3SKU feat. Thomas: Nonostante Tutto è la ballad che racconta l’amore che resiste; PeTr3SKU feat. Thomas: esce Nonostante Tutto, il nuovo singolo pop-indie intenso e autentico.

PeTr3SKU feat. Thomas: esce Nonostante Tutto, il nuovo singolo pop-indie intenso e autenticoNonostante Tutto di PeTr3SKU feat. Thomas è disponibile su tutte le piattaforme digitali. Un brano emozionante che racconta legami profondi, fragili ma capaci di resistere nel tempo. Nonostante Tut ... spettegolando.it