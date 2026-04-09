Petacciato sotto scacco | 14 case colpite no al rientro immediato

Il sindaco di Petacciato ha comunicato che una frana ha interessato circa 14 case del paese. La situazione ha portato alla decisione di non consentire il rientro immediato degli abitanti nelle abitazioni coinvolte. La comunicazione è stata resa nota attraverso un aggiornamento ufficiale rivolto ai cittadini, senza ulteriori dettagli sulle cause o sui danni subiti.

Il sindaco di Petacciato, Antonio Di Pardo, ha aggiornato la cittadinanza sugli effetti della frana che ha colpito l’abitato, confermando il coinvolgimento di circa 14 edifici. L’emergenza ha richiesto un intervento immediato per garantire l’incolumità dei residenti. Grazie all’azione coordinata di Prefettura e Protezione Civile, l’operazione di messa in sicurezza delle persone è stata completata con successo. Attualmente, i tecnici dei Vigili del Fuoco stanno procedendo con le perizie necessarie per valutare l’entità dei danni. Sebbene siano state riscontrate lesioni in diverse abitazioni, l’amministrazione comunale rassicura sul fatto che non si tratti di danni strutturali gravi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Petacciato sotto scacco: 14 case colpite, no al rientro immediato Zaccagni pronto al rientro: Sarri valuta l'immediato schieramentoLa Lazio si prepara a un possibile rientro di Mattia Zaccagni, tornato tra i convocati dopo settimane in cui le ricadute fisiche hanno inciso sul... Lazio, Zaccagni torna a disposizione: Sarri adesso pensa al suo rientro immediato, le ultimissimeBastoni Inter, i nerazzurri accelerano: Marotta e Ausilio pronti a chiudere! Spunta il retroscena Al Hilal, Darwin Nunez diventa un caso! Il suo...