A Petacciato, le analisi recenti indicano che la frana non mostra segni di spostamento. Questa situazione permette di pianificare la riapertura parziale dell'autostrada A14 e della linea ferroviaria Adriatica. Le valutazioni geotecniche confermano l’assenza di ulteriori movimenti del terreno, facilitando decisioni sul ripristino dei collegamenti stradali e ferroviari nella zona. La situazione resta sotto osservazione per eventuali sviluppi futuri.

AGI - "Dalle ultime valutazioni geotecniche sta emergendo che in pratica la frana di Petacciato non si sta muovendo, e questo ci consente di prendere decisioni precise sulla riapertura anche solo parziale di autostrada e ferrovia. Insomma, per fortuna, dobbiamo rivedere lo scenario iniziale che prevedeva chiusure per settimane se non per mesi. E questa è una prima buona notizia". Lo dice, in una intervista al Corriere della Sera, il capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano. Fs ha già annunciato ieri che dalle ore 6 di domani mattina verrà progressivamente riattivata la circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica, lungo la tratta Pescara-Foggia, ma con una riduzione cautelativa della velocità. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Petacciato, la frana non si muove. Si va verso la riapertura dell'A14 e della linea Adriatica

Si va verso il ripristino della viabilità su A14 e linea ferroviaria Pescara-Foggia bloccate dalla frana di PetacciatoI sopralluoghi fatti nelle ultime ore avrebbero fatto emergere una situazione meno grave di quanto inizialmente sembrasse e così, già dal 10 aprile,...

Maltempo, si riattiva la frana di Petacciato: chiuse A14 e linea ferroviariaSi è riattivata questa mattina la frana di Petacciato, in Basso Molise, dopo i giorni segnati dall’alluvione.

Temi più discussi: Frana di Petacciato, fronte lungo 4 km paralizza la viabilità: blocco rischia di isolare la Puglia; La frana di Petacciato continua a muoversi. Protezione civile al lavoro; La frana di Petacciato, in Molise, si riattiva dopo 11 anni spezzando la dorsale adriatica; Molise, si riattiva la frana di Petacciato: chiusa A14 e stop ai treni. Non si sa fino a quando.

FRANA PETACCIATO Frana Petacciato, riparte la linea Pescara-Foggia. Gli esperti: Bisogna conviverciSul fronte del dissesto idrogeologico, resta alta l’attenzione degli esperti. statoquotidiano.it

Frana a Petacciato, paese isolato, A14 e ferrovia bloccate. Fino a che non si ferma è impossibile intervenire (VIDEO)Il paese di Petacciato si risveglia così, il giorno dopo la grande frana. Il fronte franoso, ha spaccato il belvedere proprio come a Niscemi, in Sicilia. Così il litorale molisano è quai isolato, come ... tg.la7.it

La frana di Petacciato torna a “muoversi”: la dorsale adriatica è spezzata - facebook.com facebook

Frana Petacciato, ancora problemi per treni e auto x.com