Dopo recenti valutazioni geotecniche, si è constatato che la frana di Petacciato non presenta movimenti significativi. Di conseguenza, le autorità hanno deciso di riaprire parzialmente alcuni tratti dell'autostrada e della ferrovia interessati. La decisione è stata presa sulla base delle analisi tecniche più aggiornate, che indicano una stabilità temporanea della zona interessata. Sono stati quindi riaperti due tratti della rete stradale e ferroviaria.

AGI - "Dalle ultime valutazioni geotecniche sta emergendo che in pratica la frana di Petacciato non si sta muovendo, e questo ci consente di prendere decisioni precise sulla riapertura anche solo parziale di autostrada e ferrovia. Insomma, per fortuna, dobbiamo rivedere lo scenario iniziale che prevedeva chiusure per settimane se non per mesi. E questa è una prima buona notizia". Lo dice, in una intervista al Corriere della Sera, il capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano. Fs ha già annunciato ieri che dalle ore 6 di domani mattina verrà progressivamente riattivata la circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica, lungo la tratta Pescara-Foggia, ma con una riduzione cautelativa della velocità. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Petacciato, la frana non si muove. Riaperti due tratti dell'A14

Petacciato, la frana non si muove. Si va verso la riapertura dell'A14 e della linea AdriaticaAGI - "Dalle ultime valutazioni geotecniche sta emergendo che in pratica la frana di Petacciato non si sta muovendo, e questo ci consente di prendere...

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FRANA PETACCIATO Frana Petacciato, riparte la linea Pescara-Foggia. Gli esperti: Bisogna conviverciSul fronte del dissesto idrogeologico, resta alta l’attenzione degli esperti. statoquotidiano.it

Una frattura nel cuore del Paese. A distanza di due giorni dalla riattivazione della frana più grande d’Europa, a Petacciato, l’incubo per la Puglia si colora di speranza. È stata disposta la riattivazione della linea ferroviaria, mentre quella dell’autostrada potrebb - facebook.com facebook

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