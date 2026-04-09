Pescatore sportivo trovato morto in mare a Bordighera il corpo notato dai passanti | indagini in corso
Un uomo di 63 anni, pescatore sportivo, è stato rinvenuto senza vita in mare a Bordighera. I passanti hanno segnalato il ritrovamento alle autorità, che ora stanno indagando sulle cause del decesso. Sul posto sono presenti squadre di soccorso e forze dell'ordine per le verifiche del caso. Nessuna informazione è stata resa nota sulle circostanze del fatto.
Un pescatore sportivo di 63 anni è stato trovato morto in mare a Bordighera (Imperia). Il corpo è stato notato da passanti che hanno lanciato l'allarme. Si ipotizza un malore, in corso indagini dei Carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Pescatore sportivo trovato morto in mare a Bordighera x.com
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