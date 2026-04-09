Pescatore sportivo trovato morto in mare a Bordighera il corpo notato dai passanti | indagini in corso

Un uomo di 63 anni, pescatore sportivo, è stato rinvenuto senza vita in mare a Bordighera. I passanti hanno segnalato il ritrovamento alle autorità, che ora stanno indagando sulle cause del decesso. Sul posto sono presenti squadre di soccorso e forze dell'ordine per le verifiche del caso. Nessuna informazione è stata resa nota sulle circostanze del fatto.