Pescatore sportivo trovato morto in mare a Bordighera il corpo notato dai passanti | indagini in corso

Da fanpage.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 63 anni, pescatore sportivo, è stato rinvenuto senza vita in mare a Bordighera. I passanti hanno segnalato il ritrovamento alle autorità, che ora stanno indagando sulle cause del decesso. Sul posto sono presenti squadre di soccorso e forze dell'ordine per le verifiche del caso. Nessuna informazione è stata resa nota sulle circostanze del fatto.

Un pescatore sportivo di 63 anni è stato trovato morto in mare a Bordighera (Imperia). Il corpo è stato notato da passanti che hanno lanciato l'allarme. Si ipotizza un malore, in corso indagini dei Carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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