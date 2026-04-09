A Pescara, la statale 539 è stata chiusa a causa di frane e smottamenti che coinvolgono anche l’area di Manoppello. La strada, che collega diverse zone, è stata interdetta alla circolazione per motivi di sicurezza. La regione Abruzzo, insieme ad altre aree come il Molise, sta affrontando i disagi causati dalla forte ondata di maltempo dei giorni scorsi, che ha provocato danni alla viabilità.

Frane e smottamenti stanno interessando anche l’ Abruzzo con disagi alla viabilità come è successo nelle altre regioni, a partire dal Molise, interessate dalla forte ondata di maltempo dei giorni scorsi. La strada statale 539 via Leonelli, principale collegamento tra Manoppello e Lettomanoppello, in provincia di Pescara, e fondamentale via di accesso alla basilica del Volto Santo, resta chiusa a causa di frane e smottamenti, “isolando di fatto una parte significativa del territorio comunale”. Lo ha detto il sindaco di Manoppello e presidente della Provincia di Pescara, Giorgio De Luca, che ha chiesto, alla direzione dell’Anas di intervenire per il ripristino del tratto, sottolineando i disagi per la popolazione e le criticità per la sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pescara, frane a Manoppello: chiusa la statale 539

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