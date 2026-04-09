Pericolo trauma neonati | Lerici si mobilita contro il bambino scosso

La Pubblica Assistenza di Lerici ha annunciato un punto informativo che si terrà domenica 12 aprile alle ore 10 presso la Rotonda Vassallo. L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sulla Sindrome del Bambino Scosso, un fenomeno che può causare gravi danni ai neonati. La giornata intende fornire informazioni e approfondimenti sulla problematica, coinvolgendo i cittadini in un momento di consapevolezza e prevenzione.

La Pubblica Assistenza Lerici organizza un punto informativo presso la Rotonda Vassallo domenica 12 aprile alle ore 10 per sensibilizzare sulla Sindrome del Bambino Scosso. L’iniziativa rientra nelle Giornate nazionali di prevenzione che coinvolgono 150 città tra l’11 e il 12 aprile, promosse da Terre des Hommes e SIMEUP. Il trauma cerebrale causato dallo scuotimento violento dei neonati rappresenta una sfida medica enorme, con rischi di cecità, danni neurologici permanenti o disturbi della coordinazione. In un quarto dei casi documentati, le conseguenze si rivelano fatali o portano al coma, rendendo la diagnosi complessa poiché i piccoli arrivano spesso in ospedale dopo ripetuti episodi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pericolo trauma neonati: Lerici si mobilita contro il bambino scosso Il Comune di Forlì si illumina di arancione contro la Sindrome del bambino scosso: due giornate per sensibilizzare i cittadiniLa Sindrome del bambino scosso è una forma di trauma cranico provocata dallo scuotimento violento dei neonati, soprattutto nei primi sei mesi di vita... Leggi anche: Sindrome del bambino scosso, di cosa si tratta? A Novara una giornata per prevenire i rischi