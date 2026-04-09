Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita a causa di un bengala durante un viaggio in treno tra Pisa e Roma. La trasferta, che avrebbe dovuto essere un momento di festa per i tifosi giallorossi, si è trasformata in tragedia dopo un episodio di incoscienza a bordo. La partita si è conclusa con una vittoria, ma l’attenzione si concentra ora sull’incidente che ha causato la perdita del giovane.

Un treno di ritorno da una partita, un incendio appiccato per incoscienza, le fiamme che devastano un intero scompartimento, undici feriti, una fatalità causata dall’idiozia. E un ragazzo morto. Paolo Saroli non aveva ancora compiuto diciassette anni. Quando scoppiò l’incendio nel sesto scompartimento del treno Espresso 607 Pisa-Roma, si era assopito. Non ebbe modo di accorgersi di ciò che stava succedendo, non riuscì a misurare il pericolo in azione. Era domenica, il 13 aprile 1986. Il treno, ed era già tarda sera, stava tornando a Roma, transitava all’altezza del nodo ferroviario tra Ponte Galleria e l’autostrada per Fiumicino, pochi minuti e sarebbe arrivato alla Stazione Ostiense. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Perdere la vita a 16 anni per un bengala: Paolo e il treno dei sogni andato a fuoco

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