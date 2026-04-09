Perché la fisica non si può spiegare con frasi a effetto

La fisica, disciplina che studia i fenomeni naturali attraverso leggi precise e verificabili, si distingue per il suo approccio rigoroso e metodico. Le spiegazioni scientifiche si basano su dati sperimentali e formule matematiche, evitando linguaggi suggestivi o frasi a effetto. Questo metodo permette di comprendere concetti complessi senza ricorrere a espressioni che possano creare ambiguità o interpretazioni soggettive.

Personalmente, sono convinto che il compito degli scienziati – e in particolare dei fisici sperimentali – sia soprattutto quello di osservare, misurare e interpretare i risultati grazie a schemi teoricomatematici «affidabili» e che magari possano anche godere di un potere predittivo di nuovi e inattesi fenomeni. Ce l’ha insegnato Galileo Galilei (1564-1642), e il suo Metodo proposto quattrocento anni fa funziona benissimo ancora oggi. Ne è testimone il successo inconfutabile della scienza e della tecnologia che su esso si fondano. Vi è poi un’altra osservazione, che voglio legare alla divulgazione della scienza e dei suoi risultati. Il poeta del Seicento Giambattista Marino disse: «È del poeta il fin la meraviglia, parlo dell’eccellente e non del goffo, chi non sa far stupir, vada alla striglia!». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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