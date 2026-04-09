Perché Giorgia Meloni è furiosa con Israele e Netanyahu | Ora ha davvero esagerato

Nelle ultime ventiquattro ore, il governo ha preso posizione rispetto alle recenti tensioni in Medio Oriente. La premier ha espresso forte dissenso contro le minacce di un ex presidente americano rivolte all’Iran e contro le operazioni militari israeliane in Libano. Inoltre, ha condannato le azioni considerate irresponsabili nei confronti di un convoglio delle forze di pace italiane presenti in Libano. Questa presa di posizione segna un evidente distacco rispetto alle scelte di Israele e alle dichiarazioni di figure di spicco internazionali.

In due giorni Giorgia Meloni ha marcato la distanza dalle minacce di Donald Trump all’Iran, e dalla scelta di Israele di proseguire gli attacchi in Libano, denunciando anche “azioni irresponsabili” come quelle nei confronti di un convoglio Unifil italiano. In una nota di Palazzo Chigi si sottolinea che “i militari italiani sono presenti in Libano sulla base di un mandato ricevuto dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e agiscono nell’interesse del mantenimento della pace ”. È quindi “del tutto inaccettabile che il personale che agisce sotto la bandiera dell’Onu sia messo a rischio con azioni irresponsabili come quelle odierne, che sono in palese violazione della risoluzione 1701 delle Nazioni Unite”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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