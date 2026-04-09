Per grandi e piccini si apre Viaggio nell' Universo | tre appuntamenti tra scienza e osservazione stellare

A partire da sabato 11 aprile, a Sogliano al Rubicone, l’Associazione Astrofili Soglianesi “Vega” organizza un ciclo di tre incontri dedicati all’astronomia, intitolato “Viaggio nell’Universo”. Le lezioni si svolgeranno in collaborazione con la Biblioteca Comunale “Agostino Venanzio Reali” e sono rivolte sia ai giovani che agli adulti interessati a scoprire di più sul cielo e le stelle. L’iniziativa si inserisce in un programma che unisce scienza e osservazione stellare.

A Sogliano al Rubicone, a partire da sabato 11 aprile, l’Associazione Astrofili Soglianesi “Vega”, in collaborazione con la Biblioteca Comunale “Agostino Venanzio Reali”, presenta “Viaggio nell’Universo”: un ciclo di tre lezioni di astronomia pensato per ragazzi e per tutti gli appassionati della. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Un viaggio nell'universo del Barocco tra arte e scienza, in città il focus sulla figura di Galileo GalileiCosa provarono gli uomini del Seicento quando, per la prima volta, videro la Luna non più come una sfera perfetta, ma come un mondo fatto di valli e... Temi più discussi: Per grandi e piccini si apre Viaggio nell'Universo: tre appuntamenti tra scienza e osservazione stellare; Un Prato di libri. Quanti viaggi nel weekend; Pasqua a Santa Maria Maggiore: cibo e divertimento per tutti; A casa di Mrs. Rose Bear 2.0, la dolcissima mostra per grandi e piccini a Modena. La magia di Semino Birichino, un insegnamento per grandi e picciniNel vasto panorama della letteratura per l'infanzia, ci sono opere che riescono a toccare corde profonde, non solo nei cuori dei bambini, ma anche in quelli degli adulti. Semino Birichino di Tamara ... huffingtonpost.it Buon viaggio Volver! fa riflettere grandi e piccini(Pavia) Cala il sipario oggi sulla rassegna teatrale Piccoli argini che la Compagnia In scena veritas organizza con l’intenzione di avvicinare al teatro i più piccoli. Alle 16 al Mastroianni di ... ilgiorno.it Il viaggio, accompagnato da monsignor Pelucchi, toccherà anche La Vernae Cascia: già cento iscritti. x.com Tornata ieri da uno strepitoso viaggio in Giordania. Una terra meravigliosa dove natura, storia e cultura regnano incondizionate. Grazie Hassan Tours!! Ho deciso un itinerario e io e mia figlia ci siamo affidate alla sua esperienza per realizzarlo: tutto è andato a - facebook.com facebook