Un pensionato è stato portato in tribunale accusato di aver trascurato la moglie malata, impedendole di ricevere cure e di mantenere l’igiene. La donna, costretta a letto da una malattia, non avrebbe potuto comunicare né incontrare i parenti, che dopo due mesi sono riusciti a entrare in casa portando il medico di famiglia. L’udienza si è svolta questa mattina davanti al giudice.

Avrebbe tenuto la moglie, costretta a letto da una malattia, senza igiene né cure, negandole anche di comunicare o incontrare i parenti che, dopo due mesi, sarebbero riusciti a liberarla presentandosi a casa con il medico di famiglia. Sono le accuse di cui deve rispondere un pensionato 78enne di Meda, imputato per il reato di maltrattamenti in famiglia in un processo al Tribunale di Monza. Al momento del rinvio a giudizio l’uomo si trovava ai domiciliari per altri fatti. Al dibattimento davanti alla giudice Sofia Pecoraro nessuno dei parenti della donna, che nel frattempo è deceduta, si è costituito parte civile. I fatti contestati risalgono a un periodo tra il dicembre 2022 e il primo marzo 2023, quando c’era stato il blitz a domicilio della sorella e della cognata della presunta vittima, accompagnate dal medico di famiglia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pensionato alla sbarra: "Umiliava la moglie negandole cure e igiene"

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