Un attore famoso per il suo ruolo in una serie televisiva ha recentemente condiviso un momento di grande emozione legato alla propria esperienza professionale. Dopo aver interpretato un personaggio in un medical drama, ha dichiarato di aver estinto un debito di 80mila dollari grazie al suo lavoro in televisione. La sua testimonianza evidenzia come la carriera nel mondo dello spettacolo possa avere un impatto diretto sulla vita personale.

Può un ruolo di una serie tv cambiare la vita? Evidentemente sì, almeno per l’attore Patrick Ball, noto come il dottor Langdon, del medical drama HBO “The Pitt” con Noah Wyle, giunto alla seconda stagione. Ball in un’intervista a Cultured, ha confessato che la serie gli ha permesso di estinguere un debito di 80mila dollari: “Ho saldato i miei prestiti studenteschi circa tre mesi dopo l’inizio di ‘The Pitt’, ed è stato un momento davvero significativo perché pensavo che sarei morto con quel peso”, ha detto Ball, interrompendosi mentre iniziava a piangere. “È un fardello enorme da portare, molte persone si trovano in questa condizione”. Ball ha spiegato che le difficoltà economiche lo affliggevano da anni, influenzando anche la sua vita privata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Pensavo che sarei morto con quel peso. Ho estinto un debito di 80mila dollari grazie al mio ruolo”: la commozione di Patrick Ball, il dottor Langdon di “The Pitt”

“Ho estinto un debito di 80mila dollari grazie al mio ruolo. Pensavo che sarei morto con quel peso”: la commozione di Patrick Ball, il dottor Langdon di “The Pitt”Può un ruolo di una serie tv cambiare la vita? Evidentemente sì, almeno per l’attore Patrick Ball, noto come il dottor Langdon, del medical drama HBO...

Daniele Di Stefano: “Ho dato tutto quello che avevo, pensavo che con quel tempo sarei andato a medaglia”Daniele Di Stefano ha concluso al quinto posto i 1500 metri nello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Ho estinto un debito di 80mila dollari grazie al mio ruolo. Pensavo che sarei morto con quel peso: la commozione di Patrick Ball, il dottor Langdon di The PittPatrick Ball racconta come il ruolo del dottor Langdon nella serie HBO gli ha permesso di liberarsi dal peso economico che lo affliggeva ... ilfattoquotidiano.it

Chi è il dottor Frank Langdon di The Pitt - 2/2Patrick Ball racconta come il ruolo del dottor Langdon nella serie HBO gli ha permesso di liberarsi dal peso economico che lo affliggeva ... ilfattoquotidiano.it