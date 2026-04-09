Pensare positivo aiuta ottimismo possibile scudo contro la demenza

Un nuovo studio suggerisce che mantenere un atteggiamento positivo potrebbe avere effetti benefici sulla salute mentale, in particolare sulla prevenzione della demenza. Secondo i ricercatori, l'ottimismo può rappresentare un fattore protettivo, contribuendo a migliorare il benessere psicologico e a ridurre i rischi di sviluppare patologie cognitive nel corso degli anni. I risultati sono stati presentati in un convegno di settore e si basano su dati raccolti da un ampio campione di partecipanti.

Milano, 8 apr. (Adnkronos Salute) - "Cuor contento il ciel l'aiuta". L'ottimismo fa davvero bene alla salute. La saggezza popolare l'aveva intuito ancor prima che arrivassero le prove scientifiche a corroborare questa tesi: vedere sempre il lato positivo della vita può davvero essere un potente fattore di protezione, anche per la salute e il benessere mentale di chi guarda il mondo con una lente 'arcobaleno'. Secondo un nuovo studio, pubblicato sul 'Journal of the American Geriatrics Society', c'è di più: un'iniezione di ottimismo si prospetta anche come una possibile prevenzione contro il rischio di demenza. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Pensare positivo aiuta, ottimismo possibile scudo contro la demenza Caffè aiuta la memoria e riduce il rischio di demenzaBere due o tre tazze di caffè al giorno potrebbe non essere solo un piacere ma un piccolo investimento per il cervello. Leggere aiuta a pensare in modo critico: l’importanza dell’educazione letterariaNel cuore dell’Ancona moderna, dove le tradizioni culturali si affacciano a toccare il futuro, un’iniziativa di educazione letteraria sta prendendo... Pensare positivo aiuta davvero?«Proprio ieri sera – scrive – con la mia migliore amica abbiamo discusso di quelli che io chiamo abitualmente pensieri magici. Lei sostiene ottimisticamente che, averne, attrae energia positiva, ... iodonna.it Pensare positivo non basta, per migliorare la tua vita devi fare anche questoCosa devi fare per migliorare davvero la tua vita? Pensare positiva non basta: tutto quello che c’è da sapere. Nell’era digitale e dell’informazione istantanea, la diffusione del pensiero positivo è ... blitzquotidiano.it