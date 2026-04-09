Pellegrini Juve per una rivale bianconera il capitano giallorosso è il primo obiettivo per l’estate Le ultime

Una rivale bianconera ha messo nel mirino il capitano della Roma come primo obiettivo di mercato per l’estate. Secondo le ultime notizie, il centrocampista giallorosso sarebbe al centro di attenzioni da parte di una delle principali squadre italiane. La trattativa potrebbe influenzare le dinamiche della prossima sessione di mercato e le strategie delle società coinvolte. Al momento, non sono stati confermati dettagli ufficiali o eventuali offerte formali.

di Angelo Ciarletta Pellegrini Juve, per una rivale bianconera il centrocampista romanista è il primo obiettivo per il mercato estivo. Le ultime indiscrezioni. La Juve osserva con attenzione le manovre delle dirette concorrenti. Mentre l’ Inter guidata da Cristian Chivu vola a quota 72 punti, la proprietà Oaktree ha già avviato la pianificazione per la rivoluzione del 2026, puntando con decisione i pilastri della Roma. MERCATO JUVE LIVE Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Giorno, tre nomi di spicco sarebbero pronti a lasciare la Capitale. Se l’attaccante argentino Paulo Dybala sembra destinato a un futuro lontano dal campionato italiano, la situazione di Lorenzo Pellegrini e di Zeki Celik accende il mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pellegrini Juve, per una rivale bianconera il capitano giallorosso è il primo obiettivo per l’estate. Le ultime Palestra Juve, una rivale bianconera fa sul serio per l’esterno: ecco il piano per accontentare le richieste dell’Atalantadi Redazione JuventusNews24Palestra Juve, una rivale della Vecchia Signora spinge per l’esterno: vediamo insieme il piano per accontentare le... Calciomercato Juve: il Napoli piomba sul grande obiettivo dell’estate bianconera. Sarà duelloCalciomercato Juve: il Napoli piomba sul grande obiettivo dell’estate bianconera. Temi più discussi: ?? Bremer può partire per 60 milioni. Milan su Zaniolo? Pellegrini-Roma, non è finita; Pellegrini-Juve, la Roma non vuole stare a guardare! La mossa dei Giallorossi per evitare l'approdo a zero alla rivale; Lewandowski, Vlahovic, Goretzka... le scadenze più calde del mercato e le trattative per loro; Bernardo Silva intrigato dalla Juve, la dirigenza si muove! Rivoluzione sugli esterni: il nome caldo. Juve, possibile assalto a Pellegrini: piace a SpallettiIn scadenza di contratto con la Roma, e con poche chances di trovare un accordo per il rinnovo, Lorenzo Pellegrini, centrocampista classe 1996, sarebbe un obiettivo di mercato della ... tuttojuve.com Serie C, i marcatori: Puczka della Juve NG tocca quota 10. Nel Girone A, avanza PellegriniNella giornata di ieri, mercoledì 8 aprile, la Serie C ha definitivamente mandato in archivio 35 giornate del campionato, completate perché. tuttomercatoweb.com Lorenzo #Pellegrini: “Contro la #Juve avevamo fatto davvero una grande partita buttata per 2 nostri errori. Oggi non mi sento di parlare di fragilità perché dopo aver preso a San Siro gol dopo 30 secondi abbiamo fatto un gran primo tempo. Poi abbiamo comm x.com #Pellegrini #Juventus Le ultime sulla trattativa - facebook.com facebook