Pedone investito in città da auto senza assicurazione | contusione polmonare e fratture

Un uomo di 58 anni è stato investito mercoledì sera in via Benedetto Brin, nel rione Casale. L’incidente si è verificato quando è stato urtato da un’auto priva di copertura assicurativa. L’uomo ha riportato una contusione polmonare, fratture costali e vertebrali, con una prognosi di trenta giorni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ferito in ospedale.

BRINDISI - Contusione polmonare, fratture costali e vertebrali. In tutto sono trenta i giorni di prognosi per un 58enne che nella serata di ieri, mercoledì 8 aprile, è stato investito accidentalmente in via Benedetto Brin al rione Casale. Il veicolo coinvolto, al termine delle verifiche operate. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Somma Lombardo, pedone investito da un’auto: gravissimo in ospedaleSomma Lombardo (Varese), 5 marzo 2026 – Drammatico incidente a Somma Lombardo, nel Varesotto: un pedone è stato investito ed è stato portato... Incidente a Domodossola, pedone investito da un'auto: ricoverato in gravi condizioniGrave incidente stradale nella mattinata di oggi, venerdì 16 gennaio, a Domodossola. Temi più discussi: Pedone investito a Muralto, morto un 92.enne; Pedone travolto da auto, morto anziano: tragedia a Firenze; Investito da un’auto in via Novara: grave settantenne; Tragedia a Campo di Marte: travolto da un’auto, muore un uomo / VIDEO - FOTO. Incidenti a Catanzaro: pedone investito e trasportato in codice rossoI soccorritori hanno lavorato a lungo per estrarre il conducente dalle lamiere del veicolo, operazione resa complessa dalle condizioni dell’auto dopo il violento impatto. Una volta liberato, l’uomo è ... it.blastingnews.com Napoli, pedone investito in centro: morto il professor Italo FerraroAncora una vittima della strada nel centro di Napoli. È morto all’alba di oggi Italo Ferraro, architetto di 85 anni, docente universitario e autore, noto anche per i suoi studi sulla città. Ferraro, g ... erreemmenews.it https://www.corrieresalentino.it/2026/04/individuato-lautomobilista-fuggito-dopo-aver-investito-un-pedone-26enne-nei-guai/ - facebook.com facebook Pedone investito a Muralto, avrebbe riportato gravi ferite x.com