Questa sera va in onda una nuova puntata di Pechino Express, in cui i concorrenti arrivano in Cina dopo aver attraversato l’Indonesia. Il percorso include tappe tra Shanghai e Yuliang, in un viaggio che mette alla prova la resistenza dei partecipanti tra paesaggi diversi e culture antiche. La trasmissione mostra scene di fatica, incontri con le tradizioni locali e ambientazioni che riflettono i contrasti tra passato e presente.

In onda questa sera. La nuova puntata di Pechino Express raggiunge un momento importante del viaggio: dopo l’Indonesia, i concorrenti arrivano infatti in Cina, terra ricca di storia e forti contrasti tra tradizione e modernità. Guidati, come sempre, da Costantino della Gherardesca, e dall’inviata Giulia Salemi, le coppie si trovano ad affrontare una tappa particolarmente lunga e impegnativa, ben 519 chilometri. Il percorso parte dalla caotica e futuristica Shanghai, dove i viaggiatori devono subito adattarsi a una realtà completamente diversa, per poi dirigersi verso Hangzhou. Qui li attende uno dei momenti chiave della gara, la firma del “Libro Rosso”, immersi in un paesaggio famoso per le sue piantagioni di tè. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Pechino Express sbarca in Cina: da Shanghai a Yuliang tra fatica e tradizione

Pechino Express: 519 km tra Shanghai e Hangzhou, sfida estremaLa sfida di Pechino Express si sposta oggi, giovedì 9 aprile, nel cuore pulsante dell’Estremo Oriente.

Pechino Express 2026 al via: da oggi il viaggio tra Indonesia, Cina e GiapponeParte oggi, giovedì 12 marzo, la nuova edizione di Pechino Express 2026, in esclusiva su Sky Uno e in streaming su Now.

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