Pecci Books | Zanieri lezioni di leadership

In occasione di un evento presso Pecci Books, Zanieri ha tenuto una lezione dedicata alla leadership. Durante l'incontro, ha affrontato il tema delle difficoltà che si presentano quando le circostanze cambiano improvvisamente, costringendo le persone a rivedere le proprie strategie e a adattarsi a nuove realtà. L'intervento si è concentrato su come affrontare i momenti di crisi e sulla necessità di sviluppare capacità di leadership in situazioni di incertezza.

C’è un momento nella vita di ognuno di noi in cui qualcosa si rompe e ci rendiamo conto che le regole del gioco sono cambiate. Non basta più essere competenti, rispettare le procedure, fare bene il proprio lavoro o attendere la prossima promozione. E allora, cosa fare? Parte da qui il nuovo libro di Enrico Zanieri (foto), l’executive coach e project manager che domani alle 18.30 a Pecci Books presenterà Leader per scelta. Un viaggio pratico per guidare se stessi e gli altri senza autorità formale (Franco Angeli 2025) in dialogo con Ilaria Mundula, sinologa e collaboratrice del Pin. Il volume è un viaggio per riconoscere i talenti e massimizzare il potenziale che c’è in ciascuno di noi: nasce dalla caduta di una carriera che sembrava in ascesa e dalla rinascita di chi ha smesso di inseguire riconoscimenti e ha imparato a fallire meglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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