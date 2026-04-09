Pea verso il ritorno all’Inter? Dialoghi in corso per un ruolo da coordinatore tecnico La situazione

L’allenatore sta discutendo con la società di un possibile ritorno all’Inter, questa volta per ricoprire la posizione di coordinatore tecnico. Attualmente, si trova in Albania, dove ha lasciato il suo incarico con le nazionali giovanili. I colloqui tra le parti sono in corso, senza ancora un annuncio ufficiale. La trattativa sembra in fase avanzata, ma non ci sono dettagli definitivi al momento.

di Alberto Petrosilli Pea ha lasciato il ruolo di responsabile delle nazionali giovanili albanese e viaggia verso il ritorno in nerazzurro. Ultime. L’ Inter di Cristian Chivu, impegnata a blindare il primato a 72 punti, guarda con attenzione anche al rafforzamento della propria struttura dirigenziale. Secondo quanto riportato dal giornalista Pasquale Guarro, sono in corso dialoghi serrati per il ritorno in nerazzurro di Fulvio Pea, che ha appena concluso la sua esperienza come responsabile delle nazionali giovanili in Albania. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Pea verso il ritorno all’Inter: tutti i dettagli. Il profilo di Pea è legatissimo alla storia recente del club: fu lui a guidare la Primavera alla vittoria del Torneo di Viareggio nel 2011, lanciando talenti poi stabilizzatisi ad alti livelli. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pea verso il ritorno all’Inter? Dialoghi in corso per un ruolo da coordinatore tecnico. La situazione Leggi anche: Totti-Roma, il ritorno è realtà: «Dialoghi in corso per definire il mio ruolo» Vicario Inter, primi passi verso l’accordo: dialoghi con l’agente e apertura netta! La situazioneVicario Inter, primi passi verso l’accordo: dialoghi con l’agente e apertura netta! La situazione Mercato Inter, concorrenza nella corsa a Vicario!...