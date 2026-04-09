Paura per Aleix Espargaró a Sepang | cade e viene trasportato d’urgenza in ospedale Ho quattro vertebre rotte

Da ilfattoquotidiano.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i test sulla pista di Sepang in Malesia, il collaudatore Honda e ex pilota ha subito un grave incidente. Dopo essere caduto violentemente, è stato trasferito in ospedale con quattro vertebre fratturate. La caduta ha richiesto un intervento immediato, come riportato dallo stesso pilota attraverso i social media. La scena ha suscitato preoccupazione tra gli addetti ai lavori e i tifosi presenti alla manifestazione.

Brutto incidente per Aleix Espargaró durante i test Honda previsti a Sepang, in Malesia. Il pilota spagnolo – oggi collaudatore Honda dopo il ritiro da pilota – è rimasto coinvolto in una caduta molto violenta, come raccontato dallo stesso pilota sul suo profilo Instagram. L’impatto gli ha causato diverse contusioni e la frattura di quattro vertebre, ma per fortuna gli esami hanno escluso danni al midollo spinale. Espargaro è stato subito ricoverato e per diversi giorni è rimasto al CU Aurelius Hospital, dove ha ricevuto i primi trattamenti medici e adesso tornerà in Spagna per fare altre valutazioni mediche: rimane adesso da capire se sarà necessario un intervento chirurgico nella clinica Quirón Dexeus. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Paura per Aleix Espargaró a Sepang: cade e viene trasportato d’urgenza in ospedale. “Ho quattro vertebre rotte”

Spaventoso incidente per Aleix Espargaro con la Honda a Sepang: finisce in ospedale con 4 vertebre rottePauroso incidente per Aleix Espargarò nei test Honda MotoGP di Sepang: il collaudatore HRC finisce in ospedale con quattro vertebre rotte.

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Si parla di: Aleix Espargaró, paura a Sepang: caduta e quattro vertebre fratturate.

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