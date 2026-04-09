Paura in serata auto ribaltata all’innesto della Pedemontana a Turate | elisoccorso e maxi spiegamento di soccorsi

Nella serata di ieri, si è verificato un incidente grave lungo l’autostrada A9, tra Turate e l’innesto con la Pedemontana, in direzione Como. Un’auto si è ribaltata, attirando l’intervento di un elisoccorso e un consistente schieramento di mezzi di soccorso. La scena si è svolta sulla carreggiata, dove sono immediatamente accorsi i soccorritori per prestare assistenza alle persone coinvolte.

Grave incidente nella serata di ieri, 8 aprile, lungo l’autostrada A9, nel tratto tra Turate e l’innesto con la Pedemontana, in direzione Como.L’allarme è scattato alle 21:42 per un ribaltamento che ha coinvolto tre persone: una donna di 26 anni e due uomini di 34 e 37 anni.Maxi spiegamento di. 🔗 Leggi su Quicomo.it Incendio nella notte in via Borgovico, maxi spiegamento di soccorsi e vigili del fuocoMaxi spiegamento di soccorsi e vigili del fuoco nella notte in via Borgovico, a Como, per un incendio scoppiato all’interno di un luogo pubblico. Incastrato nell'auto ribaltata, trasportato in elisoccorso al MaggioreUn uomo di 54 anni di Busseto è finito all'ospedale a causa di un incidente stradale avvenuto in Strada della Chiusa, vicino a Fiorenzuola. Temi più discussi: Paura in serata, auto ribaltata all’innesto della Pedemontana a Turate: elisoccorso e maxi spiegamento di soccorsi; Incendio in un parcheggio (FOTO): auto e furgone distrutti dalle fiamme, diversi i veicoli danneggiati; Schianto davanti al McDonald’s: paura a Torino, auto distrutte e feriti; Paura nel quartiere Q5: un'auto distrutta da un incendio. Paura in provincia di Napoli, auto fuori controllo travolge giovane in scooterPaura nella serata del 29 marzo a Monte di Procida, dove si è sfiorata la tragedia all’incrocio tra via Scialoia e Corso ... internapoli.it Auto e furgone si scontrano, tre feriti in ospedaleAuto e furgone si scontrano, tre feriti in ospedale. Attimi di paura nella serata di ieri a Biella, dove intorno alle 19:30 si è verificato un incidente in via Oremo. Coinvolti un’auto e un furgone: ... laprovinciadibiella.it Hai paura di parlare in pubblico Vuoi preparare un comizio, la tua tesi di laurea, una lezione ai tuoi studenti… o semplicemente vuoi smettere di tremare quando tutti ti guardano Questo è il percorso che trasforma la tua voce in presenza Una giornata - facebook.com facebook L'analista Milshtein: ''In Israele molta frustrazione, l'Iran fa più paura dopo la guerra'' x.com