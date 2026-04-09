Paura in pizzeria | ragazzo brucia per vendetta il motorino delle consegne a domicilio
Venerdì pomeriggio, in Via Domenico Lusetti a Sanpolino, un incendio ha interessato un motorino utilizzato per le consegne a domicilio. La Polizia di Stato ha raccolto testimonianze e informazioni che indicano come il rogo sia stato appiccato da un ragazzo, motivato da un intento di vendetta. L’incendio si è verificato in un’area frequentata spesso da corrieri e clienti della pizzeria.
Un motorino dato alle fiamme per vendetta: è quanto ricostruito dagli agenti della Polizia di Stato in merito al rogo divampato venerdì pomeriggio in Via Domenico Lusetti a Sanpolino. L'autore del gesto sarebbe un 26enne di origini straniere, senzatetto e senza fissa dimora, che in zona aveva. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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