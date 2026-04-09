Paura a Chiaia in fiamme un bar|VIDEO

Nella serata di ieri, nel quartiere Chiaia, si è verificato un incendio in un bar situato in via Arangio Ruiz. Il locale, chiamato Mexico, era chiuso al momento e non si sono registrati feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Fiamme in serata nel bar Mexico di via Arangio Ruiz nel quartiere Chiaia. L'esercizio commerciale era chiuso da poco e non si registrano feriti. . 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Fiamme in corso Marrucino: intervengono alcuni operai dal bar Vittoria con un estintore [FOTO e VIDEO] Leggi anche: Esplosione da un'auto in fiamme, paura in piazza della Rovere (video) Argomenti più discussi: Raffica di colpi di pistola a Materdei, la faida dei babyras adesso fa paura; Massimo Di Porzio: Nessuna paura, nei nostri locali nulla da temere. Chiaia, paura durante la movida: spari contro gestore di un locale, arrestati due giovaniTra la folla si sentono prima le urla, poi il rumore di un colpo di pistola che si porta dietro silenzio e terrore. In una strada tra le più frequentate dalla movida, nel cuore di Chiaia, si diffonde ... napoli.repubblica.it Napoli, malore mentre guida alla Riviera di Chiaia: auto ribaltata, morto 75enneMomenti di paura nel pomeriggio alla Riviera di Chiaia, a Napoli, dove un uomo di 75 anni alla guida della propria auto è rimasto coinvolto in un incidente dopo aver accusato un malore. Secondo una ... ilmattino.it Momenti di paura e apprensione, nella tarda di mattinata di oggi, in centro a #Varese: un #uomo ha cominciato a perdere #sangue e si è accasciato sotto i portici di corso Aldo Moro. Provvidenziale l'intervento degli operatori sanitari per bloccare l'abbondante - facebook.com facebook Mirko, esperto in riabilitazione cinofila, spiega come trasformare l'aggressività e la paura dei cani in fiducia attraverso l'empatia e la comunicazione corretta. "Ogni cane, anche il più traumatizzato, può essere recuperato e trovare una famiglia se guidato con pa x.com