Patto di stabilità e possibile sospensione cosa dice Meloni

Durante un intervento in aula alla Camera, la premier ha annunciato la possibilità di sospendere il Patto di stabilità nel caso in cui la crisi in Medio Oriente dovesse peggiorare. La dichiarazione è arrivata nel corso di un'informativa urgente sull'operato del governo, senza specificare tempi o modalità precise per questa eventuale sospensione. La questione è stata affrontata in un contesto di valutazioni legate alla situazione internazionale.

(Adnkronos) – Sospendere il Patto di stabilità se la crisi in Medio Oriente peggiora. A parlarne oggi la premier Giorgia Meloni, intervenendo nell'Aula della Camera durante l'informativa urgente sull'azione del governo. "Dovremmo porci seriamente il tema di una risposta europea, non dissimile per approccio e strumenti a quella messa in campo per rispondere alla pandemia.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Meloni: possibile sospensione del Patto di stabilità in caso di crisiABBONATI A DAYITALIANEWS L’allarme sul conflitto in Iran Nel corso dell’informativa alla Camera sull’azione di governo, Giorgia Meloni ha affrontato... Commissione UE: no sospensione patto di stabilitàLa Commissione europea chiude, almeno per ora, alla sospensione del Patto di stabilità nonostante la crisi energetica legata alla guerra in Medio... Temi più discussi: UE gela Giorgetti: no alla sospensione del Patto di stabilità richiesta dall'Italia; Salvini, sospendere subito il patto di stabilità; Meloni ostaggio di Trump e del patto di stabilità Ue; Patto di Stabilità, Confimi Industria: Ue sempre più lontana da realtà. Dombrovskis: Rischio stagflazione, ma no a stop Patto stabilitàL'economia europea rimane a rischio di uno shock stagflazionistico, come avete appena menzionato, ovvero una situazione in cui una crescita più lenta ... lapresse.it Iran, Dombrovskis gela l’Italia: Il patto di stabilità non si sospendeBruxelles - Il patto di stabilità non si sospende. Il commissario per l'Economia, Valdis Dombrovskis, spegne le speranze del governo italiano, che invece ... eunews.it Meloni: se crisi Medioriente continua ragionare su stop patto stabilità - facebook.com facebook #Ue, #Dombrovskis: non siamo in uno scenario da sospensione del Patto di stabilità (FT) x.com