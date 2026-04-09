Un attore di una nota serie televisiva ha condiviso di aver affrontato un debito studentesco di 80 mila euro, parlando del peso psicologico causato da anni di incertezza economica. Ha raccontato come la partecipazione alla serie lo abbia aiutato a superare questa fase difficile, offrendo stabilità e nuove opportunità professionali. La sua testimonianza evidenzia il collegamento tra il lavoro nel settore dello spettacolo e il miglioramento della situazione finanziaria.

Si tratta di Patrick Ball, che in The Pitt - che segna il suo debutto in un progetto importante - interpreta Frank Langdon, un giovane medico che lavora al pronto soccorso di Pittsburgh. In una recente intervista rilasciata per la rivista Cultured ha infatti ammesso che questo lavoro gli ha permesso di saldare in tre mesi un debito studentesco pari a 80.000 dollari. «L’ho vissuto come un momento davvero significativo per la mia vita - ha detto in lacrime. - Pensavo sarei morto con quel debito, era un fardello enorme e molte persone lo portano ogni giorno», ha detto. Le parole dell’attore stanno avendo grande eco negli Usa, dove il tema dell’indebitamento legato all’istruzione è molto sentito. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Patrick Ball di The Pitt rivela: «Avevo un debito studentesco di 80 mila euro, la serie mi ha salvato»

“Ho estinto un debito di 80mila dollari grazie al mio ruolo. Pensavo che sarei morto con quel peso”: la commozione di Patrick Ball, il dottor Langdon di “The Pitt”Può un ruolo di una serie tv cambiare la vita? Evidentemente sì, almeno per l’attore Patrick Ball, noto come il dottor Langdon, del medical drama HBO...

“Pensavo che sarei morto con quel peso. Ho estinto un debito di 80mila dollari grazie al mio ruolo”: la commozione di Patrick Ball, il dottor Langdon di “The Pitt”Può un ruolo di una serie tv cambiare la vita? Evidentemente sì, almeno per l’attore Patrick Ball, noto come il dottor Langdon, del medical drama HBO...

Si parla di: The Pitt, il finale della seconda stagione al cinema.

Patrick Ball di The Pitt rivela: «Avevo un debito studentesco di 80 mila euro, la serie mi ha salvato»La star ha raccontato il peso psicologico di anni di precarietà economica, che lo avevano quasi spinto ad abbandonare il sogno di una carriera a Hollywood ... vanityfair.it

Ho estinto un debito di 80mila dollari grazie al mio ruolo. Pensavo che sarei morto con quel peso: la commozione di Patrick Ball, il dottor Langdon di The PittPatrick Ball racconta come il ruolo del dottor Langdon nella serie HBO gli ha permesso di liberarsi dal peso economico che lo affliggeva ... ilfattoquotidiano.it