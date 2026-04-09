Jannik Sinner ha superato Tomas Machac negli ottavi di finale del torneo di Montecarlo, conquistando così il passaggio ai quarti di finale. La vittoria permette al tennista italiano di avvicinarsi alla prima posizione nella classifica. Tuttavia, il suo tentativo di stabilire un nuovo record si interrompe con questa sfida. La competizione prosegue con i prossimi incontri del torneo.

Jannik Sinner ha appena battuto Tomas Machac negli ottavi di finale di Montecarlo con il tennista italiano che ha conquistato l’accesso ai quarti di finale del torneo di Montecarlo. Sinner, vittoria a Montecarlo ma salta il record (Ansa Foto) – calciomercato.it Un altro passo in avanti per Sinner nel torneo Masters 1000 con il classe 2001 che si avvicina di nuovo al numero uno in classifica accorciando ancora una volta su Carlos Alcaraz, rivale di sempre. Una vittoria importante per il tennista italiano che accede ai quarti del torneo e può continuare ad avvicinarsi al numero uno in classifica ATP, attualmente occupato dallo spagnolo. Nella sfida contro Machac, però, si è fermato il record di set consecutivi vinti dall’italiano che ha perso il secondo parziale 7-6 fermando a 37 la striscia di set vinti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Passo in avanti verso il numero uno in classifica per Sinner, ma stop al record

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