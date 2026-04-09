Entro la fine dell’anno sarà inaugurato un nuovo parcheggio pubblico nel Passo dei Pecorai, frazione di Greve in Chianti. La zona, nota in passato per la presenza di un cementificio, si prepara ad accogliere questa nuova struttura. La realizzazione del parcheggio rappresenta un intervento che mira a migliorare la fruibilità del luogo per visitatori e residenti. La data esatta dell’inaugurazione non è ancora stata comunicata.

Entro l’anno il Passo dei Pecorai, frazione di Greve in Chianti un tempo famosa per la presenza del cementificio, avrà un nuovo parcheggio pubblico. La realizzazione dell’area di sosta sarà possibile grazie ad un finanziamento regionale di 163mila euro, a valere sull’annualità 2026. È quanto ha deciso la giunta regionale toscana, che ha approvato lo schema di un accordo che dovrà adesso essere sottoscritto con l’amministrazione comunale. Sull’intervento, previsto in uno spazio adiacente alla sp 3 Chiantigiana attualmente usato per la sosta, c’è già il progetto esecutivo, che ha ottenuto tutti i nullaosta degli enti ed è quindi immediatamente cantierabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Passo dei Pecorai, nuovo parcheggio. L’inaugurazione entro l’anno

Brugherio ha un nuovo parcheggio (gratuito): l'inaugurazioneDopo tanta attesa è stata inaugurato oggi, 24 febbraio, il nuovo parcheggio gratuito da 94 posti auto nell'area ex Sporting Edilnord a Brugherio.

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