Al torneo di Montecarlo, numerose celebrità si sono riunite nelle tribune. Tra le presenti ci sono Kelly Piquet e la compagna del tennista italiano. Hanno fatto capolino anche altri volti noti, tra cui un ex atleta olimpico, un'attrice e una showgirl. La manifestazione ha attirato l’attenzione di pubblico e media grazie alla presenza di personaggi noti del mondo dello sport e dello spettacolo.

In occasione del Monte Carlo Masters, appuntamento tra i più prestigiosi del grande tennis sin dal 1897, una parata di vip e celebrità del mondo dello sport e dello spettacolo ha animato gli spalti del Country Club di Roquebrune-Cap-Martin. A fare il tifo per i grandi campioni su terra rossa, c'erano Alice Campello (senza Morata) ed Elisabetta Gregoraci, Laila Hasanovic, la fidanzata di Jannik Sinner, Elena Santarelli e Kelly Piquet. A concedersi qualche ora da spettatore d'eccezione, c'era perfino la leggenda dell'atletica mondiale Usain Bolt. Tra gli immancabili selfie e qualche momento di pura mondanità, il torneo ha assunto per qualche ora anche i contorni di una passerella mondana: ecco gli scatti che lo dimostrano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Passerella sexy a Montecarlo, da Kelly Piquet alla fidanzata di Sinner: le star in tribuna

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