Passeggiate tra ciliegi in fiore e sapori primaverili con ' Profumi di Lari'

Domenica 12 aprile si svolge a Lari la quinta edizione di ‘Profumi di Lari’, una manifestazione che segna l’arrivo della primavera nella cittadina toscana. La giornata offre passeggiate tra i ciliegi in fiore e degustazioni di prodotti stagionali, in attesa della sagra della ciliegia IGP, che si tiene nei mesi successivi. La manifestazione è organizzata nel centro storico e coinvolge diversi espositori locali.

Domenica 12 aprile la primavera si risveglia a Lari con la quinta edizione di ‘Profumi di Lari’, un primo assaggio della celebre sagra della ciliegia IGP.La partecipazione alla manifestazione avviene su prenotazione su un ventaglio di diversi pacchetti con prezzi differenti (maggiori dettagli. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Torna l'appuntamento con 'Profumi di Lari'La giornata invita a scoprire i ciliegi in fiore, le eccellenze enogastronomiche e le bellezze del borgo, con itinerari guidati, degustazioni e... Camminata tra i Ciliegi in Fiore: Pecetto celebra la primavera con un percorso di 8 kmDomenica 12 aprile 2026 a Pecetto Torinese torna la tradizionale Camminata tra i Ciliegi in Fiore, giunta alla 43ª edizione. Argomenti più discussi: Passeggiate tra ciliegi in fiore e sapori primaverili con 'Profumi di Lari'; Sagre ed eventi del primo weekend di Aprile 2026. Camminata tra i Ciliegi in Fiore 2026 di Pecetto: passeggiata nella natura con punti di ristoro e premiPecetto Torinese ripropone per domenica 12 aprile 2026 la tradizionale Camminata tra i Ciliegi in Fiore: si tratta dell'edizione numero 43 della manifestazione organizzata dalla Proloco Pecettese in c ... mentelocale.it Trekking tra i ciliegi in fioreNel cuore della Tuscia torna la Passeggiata tra i ciliegi in fiore di Celleno, un evento pensato per gli amanti del turismo sostenibile, del trekking leggero e delle esperienze outdoor autentiche. romatoday.it Profumi di Lari - facebook.com facebook