La compagnia teatrale Il Piccolissimo di Rastignano in collaborazione con l’ANPI di Pianoro presentano domenica 26 aprile 2026 - Quarta Edizione. Spettacolo teatrale itinerante per le vie di Pianoro accompagnato dalle musiche del M° Massimo Amadori.Lungo il percorso si. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

“Giorno della Memoria”, a Cavriglia passeggiata con gli studentiArezzo, 22 gennaio 2026 – Il 27 gennaio del 1945 il Campo di Concentramento di Auschwitz venne liberato dagli alleati e, per questo motivo, tale data...

Recital e passeggiata storica per onorare la memoria dei GiustiEra il dicembre 1942, quando nella città di Amsterdam occupata Carla Simons, scrittrice e letterata di origini ebree, annotava nelle pagine del suo...

L'ultima passeggiata

Temi più discussi: Passeggiata nella memoria; Staglieno come non l’avete mai visto: una camminata tra memoria, ideali e silenzi per sostenere Medici Senza Frontiere -; Passeggiata tra natura e memoria: 4 aprile la Pro Loco Tramonti inaugura la stagione dei cammini; La guida | I 5 luoghi ideali per trascorrere una fantastica Pasquetta nel Lecchese.

Dalla biblioteca di Utøya ai giardini dedicati alle donne: un viaggio nella memoria della 4Una passeggiata per riscoprire la città attraverso i nomi delle sue strade, dei giardini e delle piazze, con uno sguardo attento alla memoria e al ruolo delle donne nello spazio pubblico. È ... torinoggi.it

Passeggiata tra natura e memoria: 4 aprile la Pro Loco Tramonti inaugura la stagione dei camminiRiprendere a camminare insieme, immersi nel verde e nella storia del territorio. Con questo spirito la Pro Loco Tramonti inaugura la nuova stagione di attività con una passeggiata aperta a tutti, pens ... ilvescovado.it

La pasquétta di solito si festeggia con gite in campagna o picnic in qualche bel parco, noi ne approfittiamo per fare una passeggiata nella nostra "foresta d'Acanto" e lungo le calli di questa splendida città, Venezia. Buona Pasquetta o Lunedì dell'Angelo! x.com