Durante le festività pasquali a San Giuliano del Sannio, si è verificato un episodio di violenza nei confronti di un cane. L'animale, già ferito, è stato gettato in una roggia da alcune persone. La vicenda ha suscitato sdegno tra i residenti, che hanno denunciato l’accaduto alle autorità competenti. Sul luogo sono intervenuti i servizi veterinari e le forze dell’ordine per le verifiche del caso.

Tempo di lettura: 3 minuti Un grave episodio di maltrattamento animale, che ha profondamente colpito e indignato la comunità locale, si è verificato durante le festività pasquali nelle campagne di San Giuliano del Sannio. Il 6 aprile 2026 (Lunedì dell’Angelo ), un gruppo di giovani di Cercemaggiore si trovava in una masseria della zona per festeggiare la Pasquetta. Nel corso della giornata è stato notato un cane, detenuto dal proprietario del fondo, con una evidente frattura a una zampa. Nonostante le condizioni dell’animale fossero state chiaramente segnalate, uno dei presenti lo ha afferrato e gettato deliberatamente in una roggia adiacente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pasquetta di violenza a San Giuliano del Sannio: cane già ferito gettato in una roggia

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