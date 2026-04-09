Pasqua oltre le attese | Emilia-Romagna piena di turisti De Pascale | Scenario complesso ma siamo attrattivi

Durante le festività di Pasqua 2026, l’Emilia-Romagna ha registrato un afflusso di turisti superiore alle previsioni, coinvolgendo diverse zone della regione. Dalla neve dell’Appennino alle spiagge della Riviera fino alle città d’arte, le presenze sono state distribuite su tutto il territorio. Il sindaco ha commentato che, nonostante il quadro sia complesso, la regione continua a risultare attrattiva per i visitatori.

Dalla neve dell’Appennino alle spiagge della Riviera, fino alle città d’arte: la Pasqua 2026 ha segnato per l’Emilia-Romagna un avvio di stagione sopra le attese, con presenze turistiche diffuse su tutto il territorio regionale. A sostenere il risultato anche l’aumento delle visitatrici e dei. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Referendum, a mezzogiorno affluenza oltre le attese: 15%. Emilia Romagna in testa, Calabria fanalino di codaSegna un incoraggiante 14,88% il dato dell’affluenza alle ore 12 per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Michele de Pascale contestato in Regione Emilia-Romagna. “Mai più Cpr”Bologna, 17 febbraio 2026 – "L'Emilia-Romagna si ribella, mai più Cpr", è il grido degli attivisti che ha interrotto oggi i lavori del consiglio... Temi più discussi: Tutte le mostre da vedere a Pasqua 2026 in giro per l’Emilia-Romagna; Queste due città dell'Emilia Romagna sono la risposta perfetta alla domanda su cosa fare a Pasqua; Quest’anno a Pasqua si parte per condividere davvero; Calendario scolastico 2026: via alle vacanze di Pasqua. Pasqua e Pasquetta 2026 in Emilia-Romagna, due giorni di idee per le gite fuori portaLa Pasqua in Emilia-Romagna regala un ricco programma di trekking, visite guidate e attività in città, nel verde e sul mare ... corrieredibologna.corriere.it Le 10 sagre imperdibili di aprile in Emilia Romagna: palio dell'uovo, falò e ciliegi in fioreCalendario ricco di appuntamenti unici in tutta la regione (anche a Pasqua e Pasquetta) dove finalmente irrompe la primavera. Da 'Io tu e le rosole' di Riccione, passando alla Festa del falò di Rocca ... ilrestodelcarlino.it Tragedia in Emilia Romagna: muore il giovane giocatore di 21 anni in un incidente https://bitly.cx/KWMMV - facebook.com facebook NESSUNO HA PIÙ TESSERATE DEL SASSUOLO: MA COME STA SVILUPPANDO LA SQUADRA FEMMINILE Siamo stati in Emilia-Romagna per scoprire dal vivo i segreti del @SassuoloUS, una delle realtà che sta investendo di più nel proprio settore fem x.com