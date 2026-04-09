Durante la giornata di Pasqua a Windsor, Kate Middleton ha partecipato alla messa con Re Carlo presso la Cappella di San Giorgio, segnando il suo ritorno ufficiale in pubblico. La Duchessa di Cambridge è apparsa al fianco del sovrano, mentre il Conte di Wessex non era presente. La cerimonia ha visto la partecipazione di altri membri della famiglia reale, con un clima di tradizione e rispetto.

La domenica di Pasqua a Windsor ha il ritorno ufficiale di Kate Middleton accanto a Re Carlo durante la funzione solenne presso la Cappella di San Giorgio. L’evento ha messo in luce un momento di forte vicinanza tra la Principessa del Galles e James, il Conte di Wessex, in una giornata segnata da importanti assenze all’interno della famiglia reale. Dopo due anni di assenza dalle celebrazioni pubbliche di questo tipo, la presenza di Kate Middleton ha attirato l’attenzione dei presenti. La Principessa, che per l’occasione ha scelto un abito riciclato firmato Self Portrait, era accompagnata da William e dai tre figli: George, che a luglio compirà 13 anni, insieme a Charlotte e Louis. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pasqua a Windsor: il ritorno di Kate e il gesto verso il Conte di Wessex

Pasqua dei Windsor: il ritorno di Kate tra tensioni e grandi assentiRe Carlo e la sua famiglia si sono riuniti domenica scorsa presso la Cappella di San Giorgio a Windsor per le celebrazioni pasquali, un evento che ha...

Kate Middleton, l’incontro col Conte di Wessex scatena le vociKate Middleton è stata immortalata la domenica di Pasqua mentre scambiava alcune battute con James, il giovanissimo Conte di Wessex.

Temi più discussi: La Pasqua della Royal Family, posti sempre più vuoti a Windsor: ecco chi c'era e chi era assente; Il dolce momento di re Carlo con il nipote Louis fuori dalla Cappella di San Giorgio a Pasqua; La Pasqua royal: perché non c'era Sofia e perché parleremo sempre di più di Harriet; Il figlio del principe Edoardo e Sophie, James, conte di Wessex, 18 anni, ha un ruolo di primo piano durante la funzione della domenica di Pasqua mentre sorride accanto a Kate e William durante una rara gita reale.

Kate Middleton, l’incontro col Conte di Wessex scatena le vociKate Middleton è stata sorpresa a chiacchierare con affetto assieme James, il Conte di Wessex e la conversazione non è passata inosservata. dilei.it

Il principe William e Kate Middleton tornano alla messa di Pasqua a Windsor con la Royal Family. Grandi assenti le principesse Beatrice ed EugenieLa Pasqua a Windsor segna il ritorno pubblico della Royal Family con re Carlo III, i principi del Galles e i loro figli riuniti nella St. George's Chapel per la tradizionale messa. Tra i presenti anch ... vanityfair.it

Tra gli altri membri della famiglia reale che potrebbero partecipare ci sono i suoi cugini i principi William e Harry, le principesse Beatrice ed Eugenie, nonché Lady Louise Windsor e James conte di Wessex. x.com

LE TAVOLE DELLE FESTE: quella di Luisa Beccaria! @luisabeccaria_luworld e la sua tavola elegantemente romantica per questi giorni festivi e di primavera. Consigli e ispirazioni per le nostre tavole So chic! #luisabeccaria #tablewear #spring #easter #mila - facebook.com facebook