All’alba di ieri è iniziato il ventinovesimo viaggio della memoria, organizzato da Rete Scuole Superiori della provincia di Cremona, Ufficio scolastico territoriale e Associazione Nazionale Divisione “Acqui” – Sezione di Cremona. Circa seicento studenti provenienti da diverse scuole si sono recati in Germania, accompagnati dagli amministratori locali, per partecipare a questa iniziativa dedicata alla memoria storica.

È partito all’alba di ieri il ventinovesimo viaggio della memoria, promosso da Rete Scuole Superiori della provincia di Cremona, Ufficio scolastico territoriale e Associazione Nazionale Divisione “Acqui“ – Sezione di Cremona. Seicento persone, tra studenti delle scuole superiori della provincia, provenienti da Cremona, Crema e Casalmaggiore, accompagnatori, e amministratori. Il viaggio, nell’ambito del progetto “Essere cittadini europei – percorsi per una memoria europea attiva“, durerà tre giorni e toccherà i luoghi tra Norimberga e Flossenbürg, con particolare attenzione proprio alla città di Norimberga, così cara a Hitler e poi diventata il simbolo dei diritti umani e del bisogno di giustizia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Partito il viaggio della memoria. Seicento studenti in Germania. Con loro gli amministratori locali

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Partito il viaggio della memoria. Seicento studenti in Germania. Con loro gli amministratori localiComitiva da Cremona, Crema e Casalmaggiore. Tre giorni tra Norimberga e e Flossenbürg. Aggregati, tra gli altri, il presidente della Provincia e il sindaco del comune capoluogo. ilgiorno.it

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. @paolomieli: "Fossi stato in Meloni avrei detto: grazie per aiutarmi a fare chiarezza in Fratelli d'Italia, soprattutto dopo il caso Delmastro. Userei toni più cauti se fossi la premier, direi: lo prendo come un aiuto per vedere se nel mio partito ci sono infiltrazioni m x.com