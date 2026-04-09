Nel pomeriggio di giovedì 9 aprile 2026, un drone militare statunitense che stava sorvolando lo Stretto di Hormuz è scomparso dai radar. Il velivolo aveva preso il volo dall’Italia e si trovava sopra acque internazionali del Golfo Persico al momento della perdita di segnale. Nessuna comunicazione è stata ricevuta prima della scomparsa e le autorità coinvolte stanno conducendo le ricerche per determinare cosa sia accaduto.

Nel pomeriggio di giovedì 9 aprile 2026 un drone della Marina degli Stati Uniti è scomparso dai radar mentre sorvolava le acque dello Stretto di Hormuz, nel Golfo Persico. Il velivolo, un Northrop Grumman MQ-4C Triton, aveva comunicazioni e tracciamento regolari fino all’interruzione improvvisa del segnale. Secondo i dati disponibili, l’aeromobile era identificato con la matricola 169804 e il segnale di chiamata VVPE804. Il decollo sarebbe avvenuto dalla base aeronavale di Sigonella, in Sicilia, impiegata per missioni di sorveglianza a lungo raggio. Volo da Sigonella verso il Golfo Persico. La missione sarebbe iniziata nelle prime ore della giornata con un decollo dalla stazione aeronavale siciliana. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Partito dall’Italia…”. Mistero nei cieli, è sparito nel nulla: cosa succede

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