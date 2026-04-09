Parte finalmente il contributo che rafforza le tutele per chi è in difficoltà economica Dai criteri di accesso automatico al calcolo del risparmio finale ecco il vademecum completo per i consumatori

Da iodonna.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato annunciato l’avvio di un nuovo contributo destinato a sostenere le persone in difficoltà economica, con regole chiare per l’accesso e il calcolo del risparmio finale. Questa misura, molto attesa, mira a offrire un aiuto concreto alle famiglie che devono affrontare spese quotidiane senza preoccupazioni eccessive. Un vademecum dettagliato spiega ora i criteri e le procedure per beneficiare di questa assistenza.

È la notizia che molte famiglie aspettavano da tempo: quella boccata d’ossigeno necessaria per affrontare le spese di casa senza l’ansia di aprire la cassetta della posta. Dopo mesi di discussioni e attese, il contributo straordinario da 115 euro è finalmente realtà e sta per comparire nelle bollette dei clienti domestici in difficoltà economiche. Il sostegno ha, infatti, ricevuto il via libera definitivo dall’Arera, l’ente che si occupa di regolare i conti di luce e gas per evitare brutte sorprese ai consumatori che, purtroppo, di questi tempi sono più una consuetudine che un’eccezione. Energia e caro bolletta al centro del Ravello Energy Festival X Leggi anche › La guerra in Iran accende i rincari: si alzano le bollette e il carrello della spesa Bonus bollette 2026: lo sconto che arriva senza chiederlo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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