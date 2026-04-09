Parmigiano Reggiano a Verona | Cracco e il turismo tra sapori e tradizioni

A Verona si svolge una fiera dedicata al Parmigiano Reggiano, con il coinvolgimento di chef e rappresentanti del settore gastronomico. Il Consorzio di tutela utilizza l’evento per promuovere il territorio attraverso iniziative che combinano la tradizione casearia e l’offerta turistica locale. La manifestazione si concentra sulla valorizzazione del patrimonio enogastronomico e sulla creazione di esperienze legate ai sapori della regione.

Il Consorzio di tutela del Parmigiano Reggiano trasforma la partecipazione alla fiera di Verona in una piattaforma strategica per il rilancio del territorio, puntando su un modello che fonde alta gastronomia e turismo esperienziale. Da domenica 12 a mercoledì 15 aprile, lo stand dedicato alla Dop presso Veronafiere si presenterà come un crocevia tra la tradizione dei caseifici e l’eccellenza della ristorazione internazionale, con l’obiettivo di trasformare un prodotto iconico in un vero e proprio motore di attrazione per i viaggiatori. L’inaugurazione d’autore e il dialogo tra sapori. Il calendario degli eventi previsto per la manifestazione inizia domenica 12 aprile con un momento altamente simbolico: il taglio della forma che darà il via al Padiglione Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Parmigiano Reggiano a Verona: Cracco e il turismo tra sapori e tradizioni Parmigiano reggiano protagonista a Vinitaly 2026: un viaggio tra abbinamenti d’autore e promozione del territorioIl Parmigiano Reggiano porta a Vinitaly (in programma a Veronafiere da domenica 12 a mercoledì 15 aprile) un’esperienza che va oltre la semplice... Il Parmigiano Reggiano Fiordilatte miete alloriDalle stalle dell’Appennino ai saloni dorati di Madrid: il viaggio del Parmigiano Reggiano della cooperativa Fiordilatte è culminato con un... Temi più discussi: Al lavoro con… Jessica Di Puorto, unica donna battitore di Parmigiano Reggiano; Parmigiano-Reggiano potenzia il controllo dell’offerta; Trentingrana, una nuova linea di confezionamento: si punta a rafforzare il marchio e posizionarlo in una fascia più alta; Vinitaly, il menu di Cracco: cosa si mangia e come prenotare. Parmigiano reggiano protagonista a Vinitaly 2026: un viaggio tra abbinamenti d’autore e promozione del territorioLa Dop mette in mostra la sua versatilità con tasting esclusivi in pairing con le grandi cantine italiane ... parmatoday.it Al lavoro con… Jessica Di Puorto, unica donna battitore di Parmigiano ReggianoCon il suo martelletto seleziona nei caseifici la qualità delle forme di formaggio, senza aprirle ma solo ascoltandole. Il pomeriggio va a prendere il figlio all’asilo e si ferma al parco ... iodonna.it Grana padano e parmigiano reggiano: strategie di mercato nello scenario geopolitico ift.tt/k6PJ3of #evento #takethedate x.com Frittata ai Carciofi Un must di questo periodo, ricco di questo meraviglioso prodotto Ingredienti (per 4 persone) Uova: 6 grandi Carciofi: 4 (varietà mammole o spinosi) Parmigiano Reggiano: 50g grattugiato Aglio: 1 spicchio Prezzemolo: un ciuffo fresc - facebook.com facebook