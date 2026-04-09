Parma ferito al volto con un vetro | inseguitio e preso il 44enne

Nella sera del 7 aprile, nella zona di Oltretorrente a Parma, un uomo di 57 anni è stato ferito al volto con un frammento di vetro durante un episodio violento. La polizia ha inseguito e arrestato l’individuo, un cittadino senegalese, che aveva provocato la ferita e si era dato alla fuga. L’uomo è stato portato in ospedale con una ferita profonda allo zigomo.

Un uomo di 57 anni, cittadino senegalese, è finito all’ospedale con una ferita profonda allo zigomo dopo un violento scontro avvenuto la sera del 7 aprile nella zona di Oltretorrente a Parma. L’aggreditore, un 44enne straniero con un passato criminale legato a reati contro il patrimonio e le persone, è stato individuato e fermato dalla Polizia di Stato dopo aver tentato di fuggire scavalcando una recinzione condominiale. La dinamica si è sviluppata davanti a un punto vendita alimentare della zona. Secondo quanto ricostruito dai testimoni, il 44enne, che appariva in evidente stato di ebbrezza, ha iniziato a scagliare bottiglie sulla via pubblica, creando pericolo per chiunque transitasse. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Parma, ferito al volto con un vetro: inseguitio e preso il 44enne Rissa in Oltretorrente, ferito con una bottiglia: denunciato un 44enneRissa in strada nella serata del 7 aprile in Oltretorrente, dove un uomo di 57 anni è rimasto ferito al volto dopo essere stato colpito con una... Caiazzo, ferito al volto con una motosega: l’uomo vola in ospedaleUn brutto incidente sul lavoro ha colpito un uomo di 42 anni, identificato come P. Argomenti più discussi: Aggressione in via Imbriani, 57enne straniero ferito da una bottigliata al volto: trasportato in ospedale; Violenta lite in via Imbriani: uomo ferito da una bottigliata al volto; Violenta aggressione a un minore: il ragazzo ferito gravemente al volto finisce in ospedale; Si ferisce al volto con la motosega: 42enne finisce in ospedale. Ferito al volto con una lama. Indagini in corsoGROSSETOStava correndo in mezzo alla strada con il volto tutto insanguinato. Il fatto è accaduto ieri all’ora di pranzo di fronte al bar Montanelli in via Cesare Battisti: un quarantenne di origini ... lanazione.it Gazzetta di Parma - facebook.com facebook Parma-Napoli, settore ospiti verso il sold-out: ecco quanti saranno i tifosi azzurri x.com